» "بنتي فضحتها".. تفاصيل تعرض طفلة للضرب داخل جمعية للمعاقين

11 ديسمبر 2019 - 02:20 م

روت زينب صبحي إبراهيم والدة الطفلة زمزم محمد المصابة بالتوحد، تفاصيل تعرض ابنتها للضرب من قبل معلمة داخل جمعية الوفاء لرعاية المعاقين بمحافظة الإسكندرية.

وقالت "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إنها فوجئت باتصال هاتفي من الجمعية يخبرونها بالتواء ذراع ابنتها.

وأضافت أنها توجهت على الفور للجمعية، وأخذت ابنتها لأقرب مستشفى من أجل إجراء أشعة لها، لافتة إلي أن الطبي أخبرها أن الطفلة تعاني من كسر حاد في المفصل.

وتابعت: "زمزم قالتلي إن الأخصائية هي اللي ضربتها، بنتي مش متخلفة عقليا بنتي بتفهم وفضحتها وهتجيب حقها، إحنا أول ما اطمنا عليها، حررنا محضر ضد الجمعية وهو دلوقتي في النيابة وجارٍ التحقيق في الواقعة".