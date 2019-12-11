» "كلوب" يعلق على إهدار صلاح الفرص السهلة

11 ديسمبر 2019 - 02:31 م

أبدى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إعجابه بمستوى لاعبه محمد صلاح، بعدما أظهر ثقته في نفسه، رغم إهداره مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وجمعت ليفربول بمضيفه سالزبورج: "لقد لعب (صلاح) بشكل رائع، ولم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل، لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جدا".

وأضاف المدرب الألماني "الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلاً. هذا هدف صعب جدًا لكنها لمسة رائعة".

وفاز ليفربول 2-0 على سالزبورج، ليتصدر المجموعة الخامسة في دوري الأبطال، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني.