» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها غدًا الخميس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كل من:
محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافي -إسلام جابر في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم في خط الوسط
مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
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