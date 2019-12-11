» سبب واحد فقط وراء نزول زوجك كثيرًا من المنزل

11 ديسمبر 2019 - 02:42 م

أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أهم المشكلات التي كثرت خلال الفترة الأخيرة بين الأزواج، هي التسرب الزواجي وهو عدم بقاء الزوجين في بيت الأسرة".

وأوضح "الورداني"، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية للرد على أسئلة المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن النكد السبب الرئيسي للتسرب الزواجي، والذي يتمثل في توجيه الأزواج اللوم لبعضهم البعض، وكثرة الشكوى، وكثرة الانتقاد.

وتابع مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من بين أسباب التسرب الزواجي فقد الأمان في المنزل نتيجة كثرة التهديد، سواء بالطلاق أو غيره، أو نتيجة العقاب، والحدة والعصبية والانفعال المستمر، وعدم الشعور بالمحبة".