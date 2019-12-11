في تحقيقات لمدة ساعة.. البشير يلتزم الصمت

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البشير

النيابة العام

التزم الرئيس المعزول عمر البشير الصمت خلال التحقيقات التي أجريت معه أمس الثلاثاء، حيث رفض الإدلاء بأي معلومات أمام النيابة العامة بشأن الانقلاب الذي ساعده على الوصول إلى السلطة قبل 30 عامًا.

وكان البشير قد مثل أمام لجنة التحقيق بنيابة الخرطوم بشأن انقلاب 30 يونيو عام 1989، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب صحيفة "السوداني" فإن البشير رفض الإدلاء بأي معلومات أثناء التحقيق الذي استمر معه لأكثر من ساعة.

وأفادت الصحيفة أن البشير أبلغ المحققين بأنه : "لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، الذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد".

وتكررت محاولات لجنة التحقيق استنطاق البشير لأكثر من ساعة، إلا أنه واصل رفضه الحديث أو الإدلاء بأي معلومات بشأن الانقلاب.

وفي مقر النيابة بوسط الخرطوم، حضور واجه البشير العديد من مناوئيه ، الذين رددوا لحظة خروجه من مقر النيابة هتافات "كوبر بس.. كوبر بس"، في إشارة لإقامة طويلة ينتظرها البشير في سجن كوبر ينزل به كـ "سجين"  الآن.


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