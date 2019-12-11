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وزير النقل يفتتح المؤتمر العلمي الأول لمستشفى السكة الحديد

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الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
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علي محمود

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افتتح  وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير المؤتمر العلمي الأول لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، الذي يقام تحت شعار "عمالنا وأولادنا أولا" الذي تنطلق فاعلياته  خلال الفترة من 11 -12  ديسمبر 2019 م تحت رعاية وزير النقل؛ وذلك في إطار اهتمام وزارة النقل  بأهمية الرعاية الصحية، والتطور الطبي، وتأثيرها على صحة الإنسان وتحسين مستوى معيشته.

وأوضح وزير النقل، أن انطلاق المؤتمر الطبي الأول لأطباء سكك حديد مصر يأتي في  ظل إرادة سياسية طامحة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة في جمهورية مصر العربية، وبدعم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر إضافة نوعية لتطوير القطاع الطبي بسكك حديد مصر، مؤكدا أهمية استمرارية هذا المؤتمر والخروج منه بنتائج وتوصيات هامة تعود إيجابيًا على مستوى الخدمة بالمركز.

وأشار وزير النقل، إلى أهمية التطوير المستمر للخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا أن الوزارة ستستمر في تقدم كافة الدعم للمركز الطبي لتقديم خدمة طبية متميزة باستمرار، موضحا أن  التطوير سيشمل كافة المستشفيات التابعة للمركز؛ لتشمل مستشفيات طنطا وأبي زعبل؛ خاصة أن الوزارة تهدف دائما لتقديم خدمة طبية تليق بالعاملين بالسكة الحديد؛ خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري، الذي يعتبر محورا رئيسيا في نجاح منظومة السكك الحديدية

وأضاف وزير النقل، أنه  تم خلال الفترة الماضية  تدعيم المستشفى  بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة، إلى جانب قيام المستشفى بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد، وشركاتها التابعة، فإنها  تستقبل  المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى، وبأسعار رمزية.

وتابع وزير النقل، إن نهج وزارة النقل هو أن تصبح كل شركات وزارة النقل شركات رابحة، وأن يتم الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة لتعظيم العوائد المادية للهيئات والشركات، مضيفًا  أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب، وليست للشركات الخاسرة، وأن الحوافز تصرف عن الأعمال المتميزة والجهود الإضافية.

 


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