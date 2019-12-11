نجم الزمالك يُكذب مرتضى منصور

أمير سعد
كذب حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك والمنتخب التونسي، المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، بشأن حصوله على مستحقاته كاملة قبل فسخ اللاعب تعاقده مؤخرًا مع القلعة البيضاء.
وكتب «النقاز» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «للتوضيح والرد على مرتضى منصور، أنا منذ سنتين وأنا أتقاضى شهرا و3 لا، وصبرت واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير».
وأضاف: «لقد طالبني رئيس الزمالك بالظهور في التليفزيون، بعدما نشرت الصحف خبر عدم صرف مستحقاتي، للرد والتأكيد أنه تم سداد راتبي، وذلك خوفا من الإعلام».
وتابع: «آنذاك لم يصلني ولا مليم من 4 أشهر وبالنسبة لموضوع المدرسة لم يساندني أحد ولم يرد أحد على مكالماتي الهاتفية يعني كل الكلام الذي نسب لي من مرتضى منصور كله افتراء وكذب وليس له أي أساس من الصحة شكرا لتفهمكم».
جدير بالذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، كشف في وقت سابق أن ما ردده حمدى النقاز، من عدم حصوله على مستحقاته المالية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وأن فسخ اللاعب عقده من طرف واحد باطل، وسيتم تقديم شكوى ضده إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
وأشار إلى أن عقد اللاعب السنوى يتضمن حصوله على 425 ألف دولار على أربعة أقساط، بحسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم حصل منها على 212 ألف دولار، والقسط الثالث المستحق له فى أول أبريل المقبل، والقسط الرابع والأخير فى أول يوليو 2020 .
وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعب يكذب على الجماهير لأنه لم يرسل أى إنذارات للنادى عن طريق محاميه، كما ادعى، إضافة إلى أنه قام بالاحتيال على وكيله الرسمى نبيل أبوزيد ولم يمنحه مستحقاته التى تبلغ 10% من قيمة عقده.
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