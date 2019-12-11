تعديل في قائمة الهلال السعودي بمونديال الأندية

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أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، ضم نواف العابد إلى قائمة بطل آسيا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدلًا من سلمان الفرج، التي تحتضنها قطر اعتبارًا من اليوم وحتى 21 ديسمبر الجاري.

وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "نواف العابد يحل بديلا عن سلمان الفرج في قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب في خليجي 24".

وكان الفرج تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) التي استضافتها قطر أيضا، وانتهت يوم الأحد الماضي بفوز المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1- صفر في المباراة النهائية.

يذكر أن الهلال السعودي سيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الترجي الرياضى التونسي في الدور الثاني يوم السبت المقبل.


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