» الاتحاد الإسباني يرد على تهديد حركة «تسونامي» بإفساد الكلاسيكو

11 ديسمبر 2019 - 05:50 م

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا ناريًا، للرد على تهديدات حركة تسونامى الديموقراطية، التى تهدد إقامة مباراة كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب «كامب نو»، وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع الـ10 من الليجا.

كانت حركة تسونامي الديمقراطية، قد هددت بإفساد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، من خلال الدعوة للتظاهر فى محيط ملعب كامب نو مع التهديد بعمليات تفجيرية ثم وضع خطة لغلق كافة الطرق المؤدية لملعب المباراة، وأخيرًا وجهت رسالة إلى إدارة برشلونة، قدمت خلالها شرطًا وحيدًا لموافقتهم على إقامة المباراة، بشكل طبيعي.

قال بيان الاتحاد الإسباني: "فيما يتعلق بمباراة برشلونة وريال مدريد، نحن لا نملك أي سلطة فيما يخص الأمور الأمنية، وذلك على شاكلة الوضع في كل المنافسات الرسمية".

أضاف البيان: "سيتم تطبيق القوانين حال وجود حالات قهرية قبل أو أثناء أو بعد المباراة، حيث سيتم اللجوء إلى قواعد الانضباط الرياضي".

تابع: "سيكون الاتحاد الإسباني على اتصال بقوات الأمن، لتنسيق وصول فريق التحكيم إلى ملعب الكامب نو وفقًا للبروتوكولات المعمول بها".

يذكر أن نادي برشلونة يواجه عقوبات مغلظة فى حال الاضطرار إلى تأجيله للمرة الثانية، بعدما كان من المقرر إقامته فى 26 أكتوبر الماضى وتم تعديل موعده ليقام في يوم 18 ديسمبر الجاري، بسبب الاحتجاجات التي حدثت وقتها فى إقليم كتالونيا.