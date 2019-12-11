فنان شهير ينشر صورته «مباشر من الحمام»

11 ديسمبر 2019 - 06:01 م

أثار الفنان السوري ?محمد أوسو، جدلًا بين متابعيه?، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بنشره صورة خاصة له من داخل الحمام.

وظهر الفنان السوري وهو يقف أمام المرآة في الحمام، ملتقطاً الصورة على طريقة "السيلفي"، وعلّق عليها قائلاً: "مباشر من الحمام".

والفنان محمد اوسو، ممثل وكاتب سوري من أصول كردية، حصل على الجائزة الأولى في مهرجان دمشق الخاص بالأعمال التلفزيونية السورية عن مسلسله "بكرا أحلى"، والذي كان أول عمل يخطو به إلى عالم الشهرة، وشارك بعد ذلك في مسلسلات عديدة، ومنها "كسر الخواطر" و"كثير من الحب كثير من العنف"، كما كتب العديد من المسلسلات التي شارك فيها.

