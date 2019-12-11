وزيرة الاستثمار: المشروعات القومية تستجيب لاحتياجات المواطن

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اجتمعت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، بوفد من نواب سابقين بالكونجرس الأمريكي، حيث تباحث الجانبان سبل ضح استثمارات أمريكية جديدة في مصر.

وقالت نصر خلال الاجتماع إن المشروعات القومية الكبرى التي تدشنها الدولة، تستجيب لاحتياجات المواطنين، لذ تعمل فإن الدولة تعمل على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

ووصلت الاستثمارات الجديدة إلى 22.8 مليار دولار، حيث أكد الرئيس السابق لمجموعة أصدقاء مصر بالمجلس، حرصه على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وجذب شركات أمريكية للاستثمار داخل الدولة.

وأشار إلى أن عدد من الشركات الأمريكية تعتزم الاستثمار في مصر في مجالي التشييد والبناء وصناعة البلاستيك من خلال بناء مصانع لإنتاج مواد البناء، والبلاستيك، صديقة للبيئة وقليلة التكلفة، والدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص في مصر.

وأكدت الوزيرة، قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بالدور الذي يقوم به نواب الكونجرس سواء الحاليين أو السابقين في تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.


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