20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك، مساء غدًا الخميس، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان
خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.
خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني.
خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي
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