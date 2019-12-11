20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

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أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك، مساء غدًا الخميس، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني.

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي


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