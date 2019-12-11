  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه

الكرنب يحتوي على مضاد حيوي

11 مضادًا حيويًا من الطبيعة لعلاج الإنسان من أخطر الأمراض

صلاح

موقع عالمي يرشح «صلاح» للفوز بجائزة نوبل للفيزياء

اكتشاف أثري جديد

بالصور.. الآثار تكتشف تمثالًا نادرًا للملك رمسيس

أرشيفية

تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

ابوتريكة

«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

كهربا وخالد مرتجي

«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

أرشيفية

حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال

الهيئة البرلمانية للوفد: منتدى أسوان بارقة أمل جديدة للقارة السمراء

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام

أخبار متعلقة
#

السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

#

بيان برلماني عاجل لـ"الصحة" بسبب لتعدد حالات الانتحار

#

بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس

#

نائب: روسيا لديها رغبة في العودة إلى القارة الأفريقية

المصريون

نابولي

جاتوزو

أكد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الأولى اليوم الأربعاء من مدينة أسوان برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الأفارقة وممثلي هيئات دولية ومسئولين أوروبيين؛ لمناقشة قضايا السلم والأمن في إفريقيا يعد بارقة أمل جديدة للقارة السمراء لأنه يسهم في دعم جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة التي تعد هدفا وحقا لدول القارة الأفريقية كافة؛ لتتبوأ مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.

وأضاف بدراوى، أن هذا الحدث التاريخى يأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية، في ظل الاهتمام الكبير بالقارة الأفريقية والدائرة العربية والإسلامية وقضاياها المختلفة، وتحفيز العقول والأفكار المهمة للتطوير، حيث تعتبر القارة السمراء امتدادا لمصر وكان الاهتمام في الأساس بالشباب، فهم عصب الأمة ومستقبل الدول، مضيفًا أن الشباب سيسهمون في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال مستشار الهيئة البرلمانية للوفد إن هذا المنتدى يهدف إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، ما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الهدف من ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل المشروعات التنموية في القارة السمراء وجذب الاستثمارات إليها، وهذا ما يصب في المصلحة العامة للقارة من خلال نفاذ منتجاتها إلى أوروبا والعكس عبر بوابة مصر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج
» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام
» تقمصت شخصية أمريكى لمراقبة زوجة أخى!!!
» إليسا تثير الجدل بصورة على السرير محتضنة دمية
» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان
» الإسماعيلي يتخطى مصر المقاصة بهدفين
» بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت
» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس