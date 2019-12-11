» إليسا تثير الجدل بصورة على السرير محتضنة دمية

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محمد فضل- متابعات

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اليسا

صورة

دمية

سرير

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، موجة من الجدل بين متابعيها، بعد نشر صورة لها وهي نائمة على السرير في غرفة نومها وتحتضن دمية ميكي ماوس.

وظهرت إليسا في الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي في "انستجرام"، وهي نائمة على السرير وتحتضن دمية ميكي ماوس، وعلقت عليها: "صباح الخير أحبائي".

وتفاعل متابعون معها بتعليقات إيجابية، فيما استغرب البعض نومها واحتضان دمية.

وسبق أن خرجت إليسا قبل يومين برسالة أخرى على "انستجرام" أيضا، للحديث عن بلدها لبنان، في ظل استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع اللبنانية.

وقالت إليسا "لأنو لبنان عم يمرّ بأصعب الأوقات، لأنو بهيك وقت بتزيد الحاجة لأبسط المستلزمات المعيشيّة، لأنو اللبنانيين برهنوا مساندتن لبعض بظل كل المحن، لأنو كلنا قادرين نساعد بأبسط الأغراض الموجودة ببيوتنا".



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