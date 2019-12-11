تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

11 ديسمبر 2019 - 09:01 م

شهدت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم حالة من الاستقرار، حيث لم تختلف أسعاره عن أمس.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 657 جنيهًا، وعيار 18 نحو 563 جنيهًا، أما عيار 24 فسجل نحو 751 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 5256 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب المحلية، في نهاية تعاملات الأسبوع، وبلغت قيمة التراجع نحو 4 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.

وعالميًا استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأوقية.