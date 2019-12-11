  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه

الكرنب يحتوي على مضاد حيوي

11 مضادًا حيويًا من الطبيعة لعلاج الإنسان من أخطر الأمراض

صلاح

موقع عالمي يرشح «صلاح» للفوز بجائزة نوبل للفيزياء

اكتشاف أثري جديد

بالصور.. الآثار تكتشف تمثالًا نادرًا للملك رمسيس

أرشيفية

تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

ابوتريكة

«أبوتريكة» يوجه رسالة مكتوبة لـ«الأهلي».. هذا نصها

كهربا وخالد مرتجي

«شوبير» يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع «كهربا»

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يُبكي نشطاء «تويتر» بوصيته

الفيشاوي وزوجته ومحمد رمضان

رد ناري من محمد رمضان على إساءة زوجة«الفيشاوي» له

أرشيفية

حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال

بالصور.. الآثار تكتشف تمثالًا نادرًا للملك رمسيس

الحياة السياسية

اكتشاف أثري جديد
اكتشاف أثري جديد
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى: انتظروا مفاجأة قريبَا في ميدان التحرير

#

زاهي حواس: شخص شرير كان سببًا في نجاحي

#

عمرو أديب يطالب الدولة بإعادة الرؤية بهذا الأمر الهام

#

مدبولي يتفقد تابوت الشاب آمون بالمتحف المصري

الاثار

الملك رمسيس

تمثال نادر

كشفت وزارة الآثار اليوم الأربعاء عن تمثال نادر للملك رمسيس على هيئة "الكا"، وذلك أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأتها الوزارة الأربعاء الماضي.

جاء الاكتشاف داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة، قبضت عليه الشرطة متلبسا بالحفر خلسة داخلها والكشف عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية.

وتوجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري لتفقد ومعاينة الكشف مع فريق من وزارة الداخلية والآثار للمنطقة المركزية.

وفي بيان له اليوم، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت الجزء العلوي لتمثال نادر من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني على هيئة "الكا" رمز القوة والحيوية والروح الكامنة، وأن هذا الكشف يعد من أندر الاكتشافات الأثرية حيث أن هذا التمثال هو أول تمثال "للكا" من الجرانيت يتم كشف النقاب عنه.

وأوضح أن ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال يبلغ 105 سم وعرضه 55 سم وسمكه 45 سم ويصور الملك رمسيس مرتديا باروكة وتعلو رأسه علامة "الكا" كما نقش على عامود الظهر الخاص به الاسم الحوري للملك رمسيس "كا نخت مري ماعت" بمعني " الثور القوي محبوب ماعت".

ولفت إلى أنه تم نقل التمثال وبقية الكتل المكتشفة من قبل خلال حفائر الإنقاذ إلى المتحف المفتوح بميت رهينه للخضوع لأعمال الترميم اللازمة للحفاظ عليها، حيث عثرت البعثة الأربعاء الماضي على عدد كبير من الكتل الأثرية من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش تصور الإله بتاح اله مدينة منف بالاضافة الي خراطيش للملك رمسيس الثاني ونقوش اخري تصور الملك اثناء ممارسة طقس الحب، ما يدل على ان هذه الكتل تمثل اجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بمنطقة ميت رهينة.

شاهد الصور..









تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش يرد على التهديدات بإطلاق صاروخ يصل لـ130 كم
» حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال
» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكلوب بروج
» بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام
» تقمصت شخصية أمريكى لمراقبة زوجة أخى!!!
» إليسا تثير الجدل بصورة على السرير محتضنة دمية
» برفقة زوجته.. السفير الأمريكي يزور معبد فيلة بأسوان
» الإسماعيلي يتخطى مصر المقاصة بهدفين
» بالأسعار.. تغيير إجباري شامل في باقات «WE» للإنترنت
» أمريكا تسعى لسحب قواتها من الشرق الأوسط

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس