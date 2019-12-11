» الأهلي يقسو على وادي دجلة بـ«الثلاثة».. وينفرد بصدارة الدوري

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المصريون

الاهلى

وادى دجلة

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على وادي دجلة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري العام.

أحرز أهداف الأهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ على الترتيب في الدقائق 53 و72 و93.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في صدارة جدول الدوري العام، بينما تجمد رصيد دجلة عند 3 نقاط في المركز الأخير.

حاول فريق دجلة مجاراة الأهلي في الشوط الأول بأداء سريع في الشوط الأول، لكن انطلاقات ليست مجدية لعبد الكبير الوادي ورفيق كابو ومحمد هلال.

فرض الأهلي سيطرته، وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة، إلا أن محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة أنقذ فرصتين مؤكدتين أمام رمضان صبحي وجونيور أجايي.

نشط وليد سليمان، إلا أن محاولاته افتقدت للدقة على المرمى، بينما بذل رمضان صبحي وحسين الشحات جهدا كبيرا على طرفي الملعب دون تهديد عبد المنصف.

أما محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لم يتعرض لاختبارات مؤثرة في الشوط الأول، بل أمسك تسديدة ضعيفة للوادي، بينما أطاح مروان حمدي بكرة أخرى فوق العارضة.

تراجع الأداء البدني للاعبي دجلة في الشوط الثاني، بينما واصل الأهلي تكثيف هجومه، وتحقق له ما أراد بعد كرة عرضية أخطأ محمد عبد المنصف في إبعادها، لتجد رمضان صبحي الذي راوغ، وسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول بعد 8 دقائق.

بعدها بثلاث دقائق، أجرى ريني فايلر، مدرب الأهلي، تبديله الأول بإشراك وليد أزارو مكان وليد سليمان مع تعديل الخطة بعودة أجايي لمركز المهاجم المتأخر.

ووسط سيطرة تامة للأهلي، أهدر عبد الكريم الوادي فرصة خطيرة من انفراد تام، ولكنه سدد الكرة في جسد محمد الشناوي، ليتحرك فايلر بإشراك آليو ديانج مكان أجايي.

سدد رمضان صبحي كرة ضعيفة، أمسكها عبد المنصف، بعدها لعب محمود وحيد كرة عرضية، مهدها حسين الشحات لأزارو، ليسجل المهاجم المغربي الهدف الثاني بسهولة.

تساقط لاعبو دجلة واحدا تلو الآخر نتيجة الجهد البدني، واستنفذ مدربهم تاكيس جونياس التبديلات الثلاثة، بينما شارك أحمد الشيخ مكان رمضان صبحي.

في الدقيقة الأخيرة، انفرد مروان حمدي بالمرمى، لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيمن، ورد وليد أزارو بكرة عرضية، كاد محمود مرعي أن يكملها محمود مرعي بالخطأ في مرمى فريقه.

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