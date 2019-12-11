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حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال

حقيقة تعرض بعض المدن الساحلية لزلزال

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حسن علام- متابعات

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المدن الساحلية

المعهد القومي للبحوث الإسلامية

الهزة الأرضية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية التي شعر بها بعض مواطني المدن الساحلية، جاءت نتيجة زلزال تعرضت له قبرص بقوة 5.5 بمقياس ريختر في البحر المتوسط.

القاضي أضاف أن زلزال قبرص لم يسبب أي خسائر مادية أو بشرية وكان هزة أرضية فقط، لم تسبب أي أضرار.

وأوضح أن هناك معلومات غير موثقة يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالمعهد يمتلك موقع رسمي له يتم من خلاله التواصل والتأكد من هذه المعلومات في أي وقت.

وأكد في تصريحات صحفية له، أن هناك حسابات بحثية ونسب يتم حسابها عبر الشواطئ المصرية لحساب النسب الدقيقة لهبوط الدلتا أو ارتفاع منسوب سطح البحر كذلك الزلازل التي تحدث بشكل مستمر.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول دخول مصر حزام الزلازل ولكن الأمر طبيعي والمعهد بدأ يعلن عن هذه الظواهر من خلال البيانات الرسمية التي حازات اهتماما كبيرا من الجمهور.


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