ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه

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شهدت أسعار الدولار، ارتفاعًا بمقدار قرش واحد، في نهاية التعاملات، حيث جاء الارتفاع في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في ثمانية بنوك أخرى، حيث سجل في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الإسكندرية، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.11 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.19 جنيه.


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