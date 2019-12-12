» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر

12 ديسمبر 2019 - 07:40 ص

أكد هاني رمزي - نجم الأهلي السابق - أنه يرفض انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي.



وقال "رمزي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة: لا شك أن كهربا لاعب مميز جدًا ، لكن من الناحية الفنية أتحفظ على انضمامه للأهلي.



وفي سياق آخر أكد أن مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها اليوم سوف تكون "قمة" لأن الزمالك لا يريد فقدان المزيد من النقاط ، بينما يسعى بيراميدز لتحسين مركزه.



