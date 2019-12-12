كارتيرون يطلب التعاقد مع أسطورة الأهلي .. والأخير: موافق

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كارتيرون
كارتيرون
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الحضرى

كارتيرون

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون - المدير الفني للزمالك - التعاقد مع أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري .

وأشارت مصادر داخل القلعة البيضاء أن "كارتيرون" يرى أن أفضل شخص يمكن أن يقوم بدور مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك هو الحضري نظرا لخبرته الكبيرة .

ويرتبط الحضري بصداقة كبيرة مع كارتيرون بعد تدربه على يديه في نادي وادي دجلة ، وعبر صراحة عن رغبته في العمل معه .

وهنأ الحضري كارتيرون بتدريبه للزمالك قائلا: من أفضل المدربين اللي اتعاملت معاهم واستمتعت بالتدريب في وجوده .. مستر كارتيرون أتمنالك التوفيق في خطوتك القادمة وإن شاء الله نرجع تاني مع بعض قريبا.

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