كارتيرون يطلب التعاقد مع أسطورة الأهلي .. والأخير: موافق

أحمد عادل شعبان
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون - المدير الفني للزمالك - التعاقد مع أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري .
وأشارت مصادر داخل القلعة البيضاء أن "كارتيرون" يرى أن أفضل شخص يمكن أن يقوم بدور مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك هو الحضري نظرا لخبرته الكبيرة .
ويرتبط الحضري بصداقة كبيرة مع كارتيرون بعد تدربه على يديه في نادي وادي دجلة ، وعبر صراحة عن رغبته في العمل معه .
وهنأ الحضري كارتيرون بتدريبه للزمالك قائلا: من أفضل المدربين اللي اتعاملت معاهم واستمتعت بالتدريب في وجوده .. مستر كارتيرون أتمنالك التوفيق في خطوتك القادمة وإن شاء الله نرجع تاني مع بعض قريبا.
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