» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"

12 ديسمبر 2019 - 08:37 ص

أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بالهدف الرائع الذي سجله نجمنا المصري محمد صلاح في مرمى سالزبورج النمساوي.



وقالت الصحيفة إن هدف صلاح بهذه الطريقة يكشف عن الجهد الذي يبذله النجم المصري في تدريبات ليفربول للتدرب على مثل تلك الأهداف .



وأشارت إلى أن هدف صلاح يذكر الجميع بالهدف الذي أحرزه النجم الهولندي فان باستن سنة 1988 ، مؤكدة أن هدف صلاح أفضل من هدف فان باستن نظرًا لأن النجم المصري كان يتعرض لضغط من حارس سالزبورج و مدافعه بعكس فان باستن ، كما أن كرة صلاح أبعد من كرة فان باستن.



