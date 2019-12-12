  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي في منتدى أسوان

السيسي: لن أوقع على قانون لن ينصفكم

الرئيس السيسي

السيسي :هنعمل إيه عشان ننفذ وصية الرسول بالنساء

الافتاء

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة بأمريكا

مظاهرات الجزائر

بدء الانتخابات الرئاسة بالجزائر وسط مقاطعة شعبية

خالد الجندي

الجندي: الأولياء مثلنا ويقعون في الكبائر

مصطفى مدبولى

6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تعرف عليها

السيسي

جلسات اليوم الثاني لمنتدى أسوان بحضور السيسي

الكنيست الإسرائيلي

رسميا.. حل الكنيست والدعوة لانتخابات ثالثة في إسرائيل

الرئيس السيسي

السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

سجائر

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

لليوم الثانى على التوالى..

استمرار فعاليات منتدى أسوان

الحياة السياسية

السيسي في منتدى أسوان
السيسي في منتدى أسوان
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا

#

انطلاق فعاليات مؤتمر «استثمر في أفريقيا» بحضور السيسي

#

"السيسي" يفتتح منتدى إفريقيا بالعاصمة الإدارية بعد قليل

السيسي

شباب

فعاليات

أسوان

منتدى

يواصل منتدى أسوان للسلام والتنمية، انعقاده لليوم الثانى على التوالى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن جلسات المنتدى مناقشة العديد من القضايا أبرزها (إسكات البنادق في أفريقيا، استدامة السلام: السياسات والمؤسسات والشراكات، الإطار الإقليمى للتعاون لتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، تعزيز مساهمة المرأة الأفريقية فى الأمن والسلام والتنمية، النزوح القصرى فى أفريقيا، تطوير شراكة أفريقيا مع العالم، أمن الطاقة فى أفريقيا، دور التمويل الرقمى والشمول المالى فى استدامة التنمية والسلام، تمويل تعافى اقتصاد ما بعد الحرب).

وافتتح الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة رؤساء عدد من الدول الأفريقية والحكومات وكبار المسئولين، بمشاركة كبيرة من نحو 70 دولة.

ويختتم المنتدى فعالياته مساء اليوم بالجلسة الختامية، التى ستشهد إطلاق "إعلان أسوان"، الذى يستعرض ملامح دولة السلام والتنمية المستدامة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «المترو»: انتظام العمل بالخط الأول بعد إصلاح العطل
» "دا عيب وحرام".. فيديو لغسل الراحل شعبان عبد الرحيم
» "بغسل رجل جوزي"..داليا مصطفى تثير ضجة على مواقع التواصل
» عطل الخط الأول بمترو الأنفاق
» أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انضمام كهربا للأهلي
» صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"
» نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر
» وضعت كاميرا خفية بمنزلها لتكتشف خيانة أقرب الناس لها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس