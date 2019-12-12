"سالخير يا حليوة "..تحرج تامر أمين على الهواء

أحرجت الفنانة بسنت النبراوي، الإعلامي تامر أمين على الهواء قائلة:"سالخير يا حليوة يا مجنني".
وبدأ الإعلامي حديثه إليها قائلا: "إنتي نجمة السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة بسبب مقطع الفيديو باللهجة الشرقاوية".
وأشارت "بسنت" خلال حلولها ضيفة ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،"بسنت" إلى أنها تتعرض لمعاكسات كثيرة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو التى تحدثت فيه عن التمسك بأصلها الشرقاوي، وتحدثت بلهجة أهل مدينتها، مشيرة إلى أنه يتم معاكستها حاليا بنفس الجملة، قائلة: "بيعاكسوني وبيقولولي الفرخة إلها وراك".
بسنت النبراوي فنانة شابة، وكانت بطلة الأغنية الشهيرة "بسبوسة" التي قدمتها في شكل استعراضي مع الفنان أكرم حسني خلال أحداث المسلسل الكوميدي الشهير "الوصية".