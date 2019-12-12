السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

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التغليف الجديد للسجائر

طالبت هيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة السعودية، شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر؛ قبل وبعد التغليف الجديد وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر.

وألزمت الهيئة والوزارة الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، وحددتا منتصف الأسبوع المقبل موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا بعد ما تم تداوله مؤخرا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد، وتغير النكهة الذي لاحظه المستهلكون.



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