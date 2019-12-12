السيسي يصل إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية

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أسوان

إكسترا نيوز



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المنعقد لليومه الثاني. 

جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

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