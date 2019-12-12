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رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف
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مواقع التواصل

رانيا يوسف

جلسة تصوير

من جديد، أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وصفها البعض بـ"الجريئة".

وتظهر رانيا يوسف في الصور، وهي مرتدية خلالها فستانا سبق أن ارتدته من قبل أثناء مشاركتها خلال فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أسدل الستار عليه مؤخرا.

وظهرت رانيا يوسف في جلسة التصوير التي خضعت لها، وهي ترتدي الفستان الجريء التي أثارت به الجدل في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتحدث به ضجة مرة أخرى على السوشيال ميديا، على الرغم من ارتدائها بطانة تحت الفستان.

وجدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف، تنتظر عرض مسلسلها الجديد "الانسة فرح" خلال الأيام المقبلة





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