سفير مصر يشارك في فعاليات تنصيب رئيس الأرجنتين المنتخب

شارك السفير أمين مليكة، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الأرجنتين، في مراسم حلف اليمين الدستورية ونقل السلطة للرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فيرنانديز، والتي أجريت صباح يوم 10 ديسمبر الجاري بمقر البرلمان الأرجنتيني في بوينس آيرس، بحضور عدد من المسئولين من مختلف الدول والسفراء المعتمدين لدى الأرجنتين.

وفي إطار حفل استقبال عقد بالقصر الرئاسي عقب مراسم تسليم السلطة، نقل السفير المصري تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس الأرجنتيني، معرباً له عن خالص التهنئة بمناسبة توليه السلطة، وكذا تمنيات الحكومة المصرية له بالتوفيق في أداء مهمته.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ألبرتو فيرنانديز يتولى رئاسة جمهورية الأرجنتين لمدة أربع سنوات، وذلك إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت شهر أكتوبر الماضي.