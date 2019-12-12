«قرقاش»: هناك حملات منظمة ضد ولي عهد أبوظبي

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كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم  الخميس، عن أن هناك حملات منظمة ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ولفت قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إلى "أن بن زايد ودولة الإمارات يقدمان رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف"، واستنكر ما سماها "الحملات المنظمة ضد  بن زايد، التي تأتي تحت مسميات مختلفة"، وفق تعبيره.

وكتب قرقاش  في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة  وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

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