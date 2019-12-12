وزيرة الصحة: منظومة جديدة مميكنة للرعايات والحضانات

12 ديسمبر 2019 - 01:00 م

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أن شعار المرحلة المقبلة هو الاهتمام بالقوى البشرية ورفع كفاءتهم المهنية، موضحة أن العام القادم سيشهد منظومة مميكنة للرعايات المركزة وحضانات الأطفال تلبي احتياجات المريض المصري، وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية في القطاع الصحي من خلال تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري ضمن استراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.