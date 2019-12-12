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بعد حادثة الفيديوهات..جوهرة تغادر مصر إلى الكويت

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الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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علا خطاب

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فاجأت الراقصة الروسية، جوهرة، متابعيها، على إنستجرام، بمغادرتها مصر، وذلك على خلفية قضية الفيديوهات المسربة لها مع صديقها، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

ونشرت جوهرة عدة صور عبر خاصية" الأستوري" على إنستجرام، وهي داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة وكيل أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.

وأشارت جوهرة في تعليقاتها على الصور، أنها تغادر مصر عبر مطار القاهرة، وأظهرت في صورة أخرى تذكرة الطيران التي أبرزت اتجاهها إلى الكويت، قبل أيام من الحكم في قضية فيديوهاتها الإباحية المسربة .

جاء ذلك بعدما حضرت الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها علي حكم حبسها عامًا أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري.

وقال عاصم قنديل دفاع جوهرة ان موكلته مثلت أمام المحكمة اليوم وأنها متواجدة داخل البلاد وقدم مذكرة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وقررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية جوهرة على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر؛ للحكم.



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