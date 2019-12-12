  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: احمدوا ربنا على السيسى

هالة زايد

وزيرة الصحة: منظومة جديدة مميكنة للرعايات والحضانات

رئيس مجلس الأمة الكويتي

شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

الرئيس السيسي

المرأة أخذت جوزها ونزلت تعملي تفويض

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: الكنيسة تشارك في تجديد الخطاب الديني

مظاهرات الجزائر

شاهد.. تكسير صناديق الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أنور قرقاش

«قرقاش»: هناك حملات منظمة ضد ولي عهد أبوظبي

تنفيذ حكم الجلد بأمير سعودي

السعودية.. دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد

الرئيس السيسي

السيسي: "أنا ناديت على المرأة المصرية وساعدتني"

الافتاء

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة بأمريكا

بالصور..

أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على الشرنوبي

الصفحة الأخيرة

انغام
انغام
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها لمحمد الشرنوبي

#

أول رد من سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي

#

بحبك.. أول تعليق من خطيبة محمد الشرنوبي

#

كريم فهمي يقبّل زوجته على أنغام "يا ملطشة القلوب"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل خطوبة الفنان محمد الشرنوبي، على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، حيث حرصت الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على التواجد معهم.

وظهرت في الحفل الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم حيث حرصا على تقديم التهانى لهما.

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه إنستجرام، أمس الأربعاء، عن خطوبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا».


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار
» إصابة نجم الأهلى بالضامة فى المران الصباحى
» أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على الشرنوبي
» بعد حادثة الفيديوهات..جوهرة تغادر مصر إلى الكويت
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس
» لقاء الخميسي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة: "ما بسمعش"
» وزير النقل: هذه الصفقة نقلة نوعية لأسطول السكة الحديد
» وزيرة الثقافة تنعى العالم اللغوي محمود فهمي حجازي
» السعودية.. دعوة لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد
» نصر عالمي جديد.. النخلة على قائمة التراث لدى "اليونسكو"
» صورة من حفل زفاف طارق العريان وإنجي علي تثير الجدل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس