» أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على الشرنوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل خطوبة الفنان محمد الشرنوبي، على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، حيث حرصت الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على التواجد معهم.

وظهرت في الحفل الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم حيث حرصا على تقديم التهانى لهما.

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه إنستجرام، أمس الأربعاء، عن خطوبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا».