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القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس

الحياة السياسية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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المحرر العسكري

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القوات المسلحة

ندوة

جامعة عين شمس

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لشباب الوطن نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس .

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيلى عن جامعة عين شمس وتاريخها المشرف ودورها فى إعداد أجيال متعاقبة من الخريجين الذين رفعوا إسم مصر عالياً فى مختلف المحافل المحلية والدولية .


وألقى الأستاذ الدكتور / محمود شوقى رئيس جامعة عين شمس كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة مشيداً بدورهم البطولى فى الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها بالإضافة إلى المساهمة فى خطط التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر .


كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى تنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لكافة أبناء الوطن من مختلف الأعمار .


وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها للمشاركين تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المساهمة فى رفع الوعى الثقافى للشباب وتوعيتهم
ضد كافة التهديدات والتحديات التى يواجهها الوطن .


كما تم عرض عدداً من الأعمال القتالية والقصص البطولية لرجال القوات المسلحة ودورهم فى القضاء على الإرهاب وقدم طلاب الجامعة فقرة عن الإنجازات التى حققتها الدولة فى كافة المجالات .


وإختتمت الندوة بفقرة فنية لطلبة الجامعة وقام رئيس جامعة عين شمس وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء والمصابين والطلاب المتفوقين ومنظمى الندوة .

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