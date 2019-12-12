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بالفيديو..

ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار

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ليلي علوي
ليلي علوي
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علا خطاب

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محمد الصغير

العام الجديد

لوك

شاركت الفنانة ليلي علوي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها، تظهر بـ"لوك" مختلفة، مرجعة ذلك لاستقبالها السنة الجديدة بشكل مغاير .

وظهرت ليلى علوي في الصور برفقة مصمم الشعر، محمد الصغير، أثناء قيامها بتغيير لوك شعرها.

وتبادل الصغير وليلى علوي الحوار في الفيديو عن السن وعن تقدم العمر، فقالت له ليلى:" رجعتني شباب يا محمد"، فقال لها الصغير: "طول عمرك شباب يا ليلى إنتي بالكتير 22 سنة".

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" من تأليف وإخراج المخرج محمد أمين.


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