«بوتفليقة» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة
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علي محمود

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أدلى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا؛ بالوكالة من خلال شقيقه ناصر، لاختيار رئيس للبلاد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وبثت قناة "دزاير تي في" الخاصة مشاهد لناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وهو يدلي بصوته وصوت شقيقه بالوكالة بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة.

ونقلت قناة "البلاد" الخاصة أيضا أن ناصر بوتفليقة صرح للصحفيين بعد خروجه من مكتب الاقتراع أن شقيقه عبد العزيز وكله بالاقتراع نيابة عنه في الانتخابات، وأنه يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

ويذكر أنه يتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".


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