شاهد.. «بن سلمان» يرد على المشككين في "اكتتاب أرامكو"

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تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

عبد الرحمن بن مساعد

شركة أرامكو

اكتتاب أرامكو

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتصريحات أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان العام 2017، التي تناول فيها موضوع طرح أسهم شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام.

ويقول ولي العهد السعودي في مقطع الفيديو المتداول: "اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جدا تستطيع أن تبقى هذه الشركة في السعودية وتبقى أثرها الاقتصادي في السعودية، وتجعلها تنمو في السعودية بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية، فهذا الكاش الي بيجي من أرامكو بيساعدنا لاقتناص فرص كثيرة مثل ما تكلمنا في بداية اللقاء.."

وتابع ولي العهد السعودي، في المقابلة التي أجراها على قناة MBC حينها قائلا: "لو أرامكو لم تطرح معناته سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين وسوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلين سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات.."

فيما أعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، نشر مقطع الفيديو هذا على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "لا جديد.. محمد بن سلمان إذا قال فعل .. في الماضي والآن ومستقبلًا بعون الله..هو اكتتاب لأرامكو.. واكتئاب لمن شكك حسدًا أو حقدًا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها".


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