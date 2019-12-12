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قلق في باريس سان جيرمان بسبب «نيمار»

الرياضة

لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
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أمير سعد

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جلسة استماع لـ"مغتصبة" نيمار

المصريون

نيمار

ياريس سان جيرمان

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا القلق من جديد داخل جدران فريق باريس سان جيرمان بشأن بقائه أو رحيله، في ظل الأنباء التي ربطت رغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات نيمار، مع «راديو مونت كارلو» بعد مباراة باريس، أمام جلطة سراي، في الجولة الختامية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "أنا سعيد عندما ألعب كرة القدم"، وذلك ردا على سؤال "هل تشعر بالراحة مع بي إس جي؟".

وأضاف: "ما أحبه أكثر هو أن أكون موجودًا على أرض الملعب، بغض النظر عن أي فريق أتواجد به".

وأتم: "عندما يتوفر في الملعب شيئان، كرة وزملاء في الفريق، فأنا سعيد".

يذكر أن نيمار سجل 7 أهداف، وصنع 3 فرص في 10 مباريات، بما في ذلك هدفه في مباراة باريس وجلطه سراي التي انتهت بفوز باريس 5-0، أمس الأربعاء.


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