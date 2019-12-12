هدف «صلاح» يدخل سباق الافضل في أبطال أوروبا

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المصريون

ابطال اوروبا

صلاح

دخل هدف النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، في مرمى ريد بول سالزبورج النسماوي ضمن قائمة الأفضل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في فوز فريقه على الفريق النمساوي في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسجل هدف الريدز الثاني من زاوية ضيقة نالت إعجاب الكثيرين.

ويتنافس صلاح على لقب هدف الجولة ضد حسام عوار لاعب ليون الفرنسي في مرمى لايبزيج الألماني، وداني أولمو لاعب دينامو زغرب الأوكراني في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، وفيليبي لاعب أتلتيكو مدريد في مرمى لوكوموتيف الروسي.


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