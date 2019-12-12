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النيابة تستدعي زوجة «البشير» بتهمة الثراء المشبوه

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وداد بابكر زوجة البشير
وداد بابكر زوجة البشير
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أحمد سالم

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السودان

عمر البشير

زوجة البشير

الثراء المشبوه

أمرت النيابة السودانية، باستدعاء وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك لاستجوابها في قضية الثراء المشبوه.

وألقت نيابة الثراء الحرام القبض على زوجة البشير، واستجوبتها في قضية الثراء المشبوه إضافة إلى أملاكها الراقية، في أرقى أحياء العاصمة الخرطوم، وفقًا لمصدر لوكالة الأناضول.

وأضاف المصدر أن تحريات النيابة عن وداد بابكر، شملت حساباتها المصرفية، التي تمتلكها بالداخل والخارج.

والجدير بالذكر أن زوجة البشير، تخضع للإقامة الجبرية وإجراءات أمنية وحراسة عسكرية، منذ إسقاط نظامه.

وتقدمت زوجة البشير وشقيقه عبدالله البشير بطلب لحكومة جنوب السودان، من أجل السماح لهما بمغادرة البلاد، ولكن طلبهما قوبل بالرفض.


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