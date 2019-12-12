  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية

وداد بابكر زوجة البشير

النيابة تستدعي زوجة «البشير» بتهمة الثراء المشبوه

محمد صلاح

هدف «صلاح» يدخل سباق الافضل في أبطال أوروبا

محمد بن سلمان

شاهد.. «بن سلمان» يرد على المشككين في "اكتتاب أرامكو"

عبد العزيز بوتفليقة

«بوتفليقة» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشي: احمدوا ربنا على السيسى

هالة زايد

وزيرة الصحة: منظومة جديدة مميكنة للرعايات والحضانات

رئيس مجلس الأمة الكويتي

شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

الرئيس السيسي

المرأة أخذت جوزها ونزلت تعملي تفويض

شاهد.. محمود حميدة مع 12 فتاة بملابس مثيرة

الصفحة الأخيرة

حميدة يتوسط الفتيات
حميدة يتوسط الفتيات
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

#

شاهد.. كلب يقتحم مباراة ويتراقص مع اللاعبين

#

فتاة بملابس مثيرة في أكبر مولات الكويت تشعل مواقع التواصل

#

ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة

احتفال

عيد ميلاد

محمود حميدة

بسمة

أثار الفنان محمود حميدة موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع 12 فتاة بملابس مثيرة، من بينهم الفنانة بسمة.

وجاءت الصورة في إطار احتفال عدد من الفنانين بعيد ميلاد "حميدة" الذي تصادف مع عيد ميلاد الفنانة بسمة.

وظهر "حميدة" في صورة تذكارية ومعه 12 فتاة يرتدين ملابس مثيرة وقصيرة، ما وضع "حميدة" في موقف محرج، بعد أن سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ظهوره برفقة فتيات جميلات.

 تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها الفنان المصري محمود حميدة وبجواره مواطنته الفنانة بسمة، وحولهما مجموعة كبيرة من الفتيات، الأمر الذي وضعه في مأزق مع الجمهور بسبب وضعية ظهوره بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع تاريخه الفني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو على حسابها على " انستجرام"، ظهرت فيه برفقة الفنان محمود حميدة وبسمة وهما يطفئان الشموع ويتلقيان التهاني من الحاضرين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية
» قلق في باريس سان جيرمان بسبب «نيمار»
» صلاح محسن يغادر مران الأهلي بسبب كدمة في القدم
» ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار
» إصابة نجم الأهلى بالضامة فى المران الصباحى
» أنغام تحتفل بخطوبة مديرة أعمالها على الشرنوبي
» بعد حادثة الفيديوهات..جوهرة تغادر مصر إلى الكويت
» القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس
» لقاء الخميسي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة: "ما بسمعش"
» وزير النقل: هذه الصفقة نقلة نوعية لأسطول السكة الحديد
» وزيرة الثقافة تنعى العالم اللغوي محمود فهمي حجازي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس