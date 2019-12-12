الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"

12 ديسمبر 2019 - 06:01 م

علق الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، عن تعرض البلاد لما تم تسميته بـ"السحابة الخارقة".

وكانت أنباء قد انتشرت عبر مواقع التواصل بشأن تعرض البلاد لما أطلق عليه ظاهرة "سحابة السوبر سيل" في دلتا مصر، "السحابة الخارقة".

ونفى "شاهين" صدور أي بيان للهيئة على صفحات التواصل الاجتماعي يتناول هذه الظاهرة، بحسب "الوطن".

وشدد في تصريحاته على أن الهيئة لم تنشر أي شيء يتعلق بالسحابة الخارقة، مشيرا إلى عدم صحة تعرض مصر أو دلتا مصر لهذه الظاهرة تماما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.