» مصطفي محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

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"آنطوي" يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

 أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من: محمد عواد في حراسة المرمي   محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم امام في خط الدفاع    طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط    مصطفي محمد في خط الهجوم.


ويجلس على دكة البدلاء كل من:  محمد ابو جبل - محمد عبد السلام - اسلام جابر - مصطفي فتحي - محمد اوناجم - عمر السعيد - محمد حسن.‎

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