بالصور.. ختام فعاليات التوعية الأسرية لمركز الأزهر ببني سويف

عقدت اليوم ندوات تثقيفية في معهد فتيات بني سويف، ضمن فعاليات برنامج التوعية الأسرية تحت إشراف وتنظيم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

فيما حضر الندوة جمع غفير من الطلاب ومعلمي ومعلمات المعهد في الفترة الصباحية، في حين توجه عدد من علماء المركز إلى مديرية التربية والتعليم لعقد ندوة بها.

كما زار العلماء المشاركون معهد بنين بني سويف وسط ترحاب كبير من أسرة المعهد والطلاب.

وشهدت لقاءات اليوم تفاعلًا ملحوظًا من جمهور الحاضرين؛ وكانت المحاور التالية هي أبرز ما تم تناوله:-

- كيفية بناء الأسرة السعيدة.

- علاقة الأبناء بالآباء.

- دور الشباب في الرقي بالمجتمع.

- مخاطر التفكك الأسري.

ودار حوار مفتوح في نهاية اللقاء بين الحضور والعلماء، حيث أجاب فيها على العديد من الاستفسارات والأسئلة التي تشغل ذهن الحضور.



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