» أول فيديو لـ«فجر السعيد» بعد وصولها الكويت

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، لدى وصولها الكويت بعد رحلة علاج في فرنسا استمرت 4 شهور.

ونشر حساب "سكوب نيوز" على «تويتر»، أول ظهور للإعلامية الكويتية، لدى وصولها الكويت على متن طائرة خاصة.

وظهرت "السعيد" وفي استقبالها حشد من المواطنين ووسائل الإعلام، حيث شكرت الجميع، كما عبرت عن سعادتها لعودتها لوطنها بصحة وعافية.

وكانت فجر السعيد نشرت فيديو تقول فيه «ولهت عالكويت وولهت على ريحة هواها.. أحبها وأحب سيرة اسمها وأعزها وعزتي من عزها».

وعادت "السعيد" إلى الكويت بعد رحلة علاج في فرنسا استمرت 4 شهور، حيث كانت تعاني من أزمة صحية خطيرة كادت أن تتسبب في وفاتها، وتدخل أمير الكويت الشيخ صباح الجابر وأمر بسفرها على متن طائرة خاصة مجهزة طبيًا للعلاج في فرنسا.


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