» «أقصر زواج في التاريخ».. شقيق العريس يعتدي بالضرب على العروس

12 ديسمبر 2019 - 07:45 م

تحولت "ليلة العمر" إلى كابوس لا يمكن نسيانه، بعد أن انفصلت العروس عن عريسها، بعد أن حصل ما لا يمكن أن يخطر على بال أحد خلال حفل الزفاف، إثر تعرضها للضرب وعائلتها على يد شقيقه الذي كان رافضًا لزواجه منها.

ساعات فقط، وحصل الانفصال بين العريسين التعيسين ستيفان ويلسون وإيرين ماسون، بسبب حالة الفوضى التي تسبب فيها شقيق العريس خلال حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق" ويلز ببريطانيا، بعدما انهال ركلاً وضربًا على العروس وعائلتها على مرأى من الضيوف، خلال حفل الزفاف الذي يعود إلى يوليو الماضي.

وكشف موقع صحيفة "صن أون لاين"، أن الزوجين انفصلا بعد تعرض العروس للاعتداء على يد شقيق العريس توموس ريديان ويلسون، (29 عامًا)، الذي وجه لكمات لها، قبل جرها على السلم خلال الحفل الذي أقيم في فندق "لامبيتر فالكونديل" بويلز.

وقال أقارب للعريسين، إنهما انفصلا بعد الواقعة. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أحد أفراد العائلة: "انتهى الزواج الذي لم يستمر ليوم واحد.. كان أمام العريس خيار، إما زوجته أو أخيه وأبيه.. عندما عاد معهم انتهى الزواج".

انفصل الزوجان بعد أن أبلغت العروس الشرطة عما فعله شقيق عريسها.

وقال والد العروس، كولين جورج، الذي حاول إيقاف حالة الفوضى لصحيفة "ديلي ميرور": "لا أستطع إخبارك بعدد الحفلات التي دمرها.. يوجد عدد كبير جدًا".

وكشف موقع "صن أون لاين" أن العريس وجهت إليه تهمة محاولة القتل بعد هجوم ملهى ليلي.

وعاد ستيفان وهو جندي إلى ثكناته في "يوركشاير"، وقد وجهت إليه الآن تهمة بمحاولة القتل في أعقاب حادثة بالقرب من ملهى ليلي في "نورثاليرتون" بالقرب من القاعدة العسكرية التي يخدم بها.

وتم حبسه عقب اعتدائه على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة العام المقبل.

في الأثناء، يعتقد أن العروس بدأت علاقة جديدة، بعد انفصالها عنه.











وقال أحد الجيران: "انتهى الزواج في تلك الليلة، لا بد أن يكون من أقصر الزيجات في التاريخ".

"سمعت أن العروس والعريس لم يرا بعضهما البعض منذ ذلك الحين - لقد ذهب إلى المنزل مع عائلته وانتهت المباراة.

"عندما ضغطت أسرة العروس على التهم ، وقف مع شقيقه ولم يكن هناك سبيل للعودة".

كانت السيدة ماسون جورج في المدرسة أمس ولم تكن متاحة للتعليق على ليلة الزفاف في فندق فالكونديل في لانيبايدر ، غرب ويلز.







نجا أفضل رجل توموس ويلسون بأمر مجتمعي مدته 12 شهرًا ، ولم يعمل لمدة 24 ساعة بدون أجر بعد الاعتراف بخمس تهم بالاعتداء واثنين من الأضرار الجنائية في حفل الزفاف يوم 27 يوليو.

سمع القضاة في ابيريستويث أن ويلسون جر العروس على متن سلالم في حفل الزفاف وهو يصرخ بأن شقيقه لم يكن يجب أن يتزوجها وأنه "لم يعد ويلسون".

قال الجار: "الطريقة التي ظهر بها الفتى وضع عائلته أمام عروسه الجديدة.

"لقد كان على وسائل التواصل الاجتماعي في زي الجيش يعلن حبه لها قبل ساعات قليلة. كان الحب الذي لم يعمق.

"سمعت أنهم يحاولون إلغاء الزواج الآن لأنه انتهى في غضون ساعات قليلة."







وقال أندرو ويلسون ، والد الرجلين ، إن الحقيقة لم تظهر في جلسة محكمة الصلح.

وقال من منزله في Llanybydder : "الوضع مستمر. لو كانت الحقيقة قد خرجت لابني تم تطهيرها. "

لكن والد العروس كولن جونز قال: "نحن راضون عما قيل في المحكمة والنتيجة. لا أريد أن أقول أي شيء أكثر من ذلك. "







وقال قاضي المحكمة جوين جونز إن "الأفكار والذكريات السيئة لما كان ينبغي أن يكون حدثًا سعيدًا ستكون موجودة لبعض الوقت".





