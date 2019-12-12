» «زوجني أختك».. الجندي يثير الجدل بحديثه عن الزواج العرفي

قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي معلقًا على مسألة الزواج العرفي " أي شيخ يجادلك في موضوع الزواج العرفي، قل له: زوجني أختك عرفي".

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc" "، أن الزواج العرفي يعد إنكارًا للنسب والعلاقة الزوجية بين الزوجين ويتم من خلاله استحلال الفروج، مشيرًا إلى أنه لا يرضاه رجل على ابنته او شقيقته.

واستكمل: "الزواج العرفي منتشر في كل شقق الدعارة؛ فلا توجد قضية دعارة إلا وبها عقود عرفي".



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