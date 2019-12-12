انتحار رجل بطريقة بشعة في البحيرة

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محمد فضل- متابعات

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يتواصل مسلسل الانتحار منذ الأسبوع الماضي بشكل غير طبيعي، حيث أقدم شاب على الانتحار، اليوم الخميس، بشنق نفسه حتى الموت، بإحدى قرى مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول المستشفي العام محمد ش.ك 40 عاما مقيم بعزبة صفط خالد بقرية ارمانيا جثة هامدة اثر قيامه بشنق نفسه داخل منزله لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي إيتاي البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة ..و تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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