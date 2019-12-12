» الزمالك يتخطى بيراميدز بثنائية

12 ديسمبر 2019 - 09:38 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 53 و محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 76.





الشوط الأول

بدأ اللقاء هادئاً ومرحلة جس نبض بين الفريقين استمرت لأكثر من 5 دقائق دون أى اختبار حقيقي لأي من حارسي المرمى ، وتم إيقاف اللقاء أكثر من مرة بسبب التدخل العنيف أو التسلل.





لجأ الزمالك للاعتماد على الكرات العرضية الطويلة للثنائى مصطفي محمد و من خلفه أحمد زيزو ، لكن ينجح دفاع بيراميدز فى إفسادها جميعا.





الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة لبيراميدز على حدود منطقة الجزاء يسددها محمد فاروق تعلو عارضة محمد عواد بكثير.





الدقيقة 10 هجمة منظمة بين حازم إمام و طارق حامد يمر حازم ببراعة ويلعبها عرضية أرضية يسددها مصطفي محمد تصطدم بدفاع بيراميدز.





الدقيقة 11 عرضية من حازم إمام لكن يخرجها دفاع بيراميدز ثانياً.





الدقيقة 12 ينجح إسلام عيسي فى خطف الكرة من لاعبى الزمالك ويمررها لمحمد فاروق يسددها ضعيفة ويمنع فرصة خطيرة على فريقه.





يهدأ اللقاء نسبيا ، ولكن الأستحواذ كان أكثر لصالح لاعبي بيراميدز.





الدقيقة 16 تمريرة من حازم إمام تصل لأحمد سيد زيزو يسددها قوية تعلو القائم بكثير.





الدقيقة 17 إنذار لمحمد فاروق لاعب بيراميدز للتدخل العنيف مع محمود علاء مدافع الزمالك.





يهدأ اللقاء ، ويستمر اللعب فى وسط الملعب.





الدقيقة 21 يشهر محمود عاشور إنذار لمحمد فتحي لاعب وسط بيراميدز بداعي التدخل العنيف مع طارق حامد.





تدخل عنيف من مصطفي محمد ضد نبيل دونجا ويشهر له الحكم محمود عاشور إنذار أصفر.





الدقيقة 25 تمريرة بينية من أيمن منصور تصل لرجب بكار داخل منطقة جزاء الزمالك يلعبها برأسه لكنها تخرج لضربة مرمى .





الدقيقة 27 تمريرة عرضية من حازم إمام يخرجها دفاع بيراميدز قبل أن تصل لمصطفي محمد المنفرد.





الدقيقة 30 هجمة خطيرة بين مصطفي محمد و سيد زيزو يتوغل زيزو لمنطقة الجزاء و يسددها يتصدي لها أحمدا لشناوي على مرتين.





الدقيقة 32 تمريرة من ساسي لمحمد عبد الشافي الذى يصل داخل منطقة الجزاء يسددها قوية يخرجها أحمد الشناوي لركنية.





الدقيقة 33 هجمة لبيراميدز وكرة وان تو بين دونجا و عمر جابر الذى يلعبها أرضية بينية يخرجها محمد عواد قبل أن تصل لإريك تراوري.





الدقيقة 36 هجمة لبيراميدز تصل لعمر جابر يلعبها عرضية تصل ليد محمد عواد حارس الزمالك.





الدقيقة 38 هجمة لبيراميدز تصل لرجب بكار يلعبها عرضية يقابلها إسلام عيسي برأسه داخل منطقة الجزاء تخرج ضربة مرمى.





تستمر سيطرة بيراميدز على وسط الملعب ويصلو أكثر من مرة لمنطقة جزاء محمد عواد لكن دون ترجمة لأهداف.





الدقيقة 43 هجمة عن طريق الجبهة اليمني الأنشط فى الزمالك عن طريق حازم إمام و سيد زيزو الذى يلعب عرضية يخرجها دفاع بيراميدز.





الدقيقة 44 هجمة عن طريق فرجاني ساسي يلعبها لمصطفي محمد الذي يمررها أرضية لأشرف بن شرقي يلعبها عرضية خطيرة لكن تحتسب تسلل ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





الشوط الثاني





بدأت أحداث الشوط الثاني بتديل من قبل كارتيرون المدير الفني للزمالك بالدفع محمد أوناجم على حساب أحمد سيد زيزو.





الدقيقة 46 هجمة خطيرة من الزمالك تصل لأشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء لبيراميدز يسددها قوية تخرج لركنية.





الدقيقة 47 ينجح مصطفي محمد من قطع كرة من على جبر ويلعبها أرضية بينية لأشرف بن شرقي يمر من عبدالله بكري ولكن يشتتها دفاع بيراميدز عن طريق أيمن منصور ويمنع فرصة هدف مؤكد.





الدقيقة 50 هجمة خطيرة لبيراميدز عن طريق رجب بكار يلعبها لعمر جابر يسددها ضعيفة يتصدى لها محمد عواد .





الدقيقة 51 يرد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق بن شرقي و أوناجم الذى يسددها قوية تخرج لركنية.





الدقيقة 52 عرضية عن طريق أوناجم يحرزها مصطفي محمد برأسيه رائعة على يمين أحمد الشناوي محرزاً الهدف الأول للزمالك .





يسيطر لاعبي الزمالك على الكرة للحفاظ على تقدمه.





الدقيقة 54 يمر أوناجم من أيمن منصور و بكرى ويلعبها أرضية داخل منطقة الجزاء تخرج لركنية.





الدقيقة 56 تبديل لبيراميدز بخروج إسلام عيسي و نزول عبدالله السعيد ، و جون أنطوي بدلاً من أيمن منصور.





الدقيقة 57 تسديدة قوية من فرجاني ساسي يتصدي لها أحمد الشناوي ويخرجها لركنية.





الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة يسددها عبدالله السعيد تصل محمد فاروق المنفرد بالمرمى يسددها قوية مهدرا هدف مؤكد.





الدقيقة 63 هجمة رائعة من فرجاني ساسي يلعبها بينية أرضية لبن شرقي يلعبها أرضية يسددها أوناجم فى الهدف ولكن الحكم يحتسبها