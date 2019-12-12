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أسعار الذهب تشهد استقرار وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

مال وأعمال

الذهب
الذهب
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أحمد سالم

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أسعار الذهب

مال وأعمال

سعر الجرام

اختتمت التعاملات المسائية، اليوم الخميس على استقرار أسعار الذهب، مقارنة بالأسعار العالمية أمس الأربعاء.

وشهدت الأسعار أمس ارتفاع،  بقيمة جنيهين، بعد تحرك الأسعار العالمية للمعدن النفيس، جراء قرار مجلس الفيدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب من 1464 دولارا إلى 1473 دولارا، مساء الأربعاء، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب في مصر، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر بقيمة جنيهين مسجلا 662 جنيها للجرام.

أسعار الذهب بعد تحرك الأسعار:

عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5296 جنيها.

أوقية الذهب 1473 دولارا.


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