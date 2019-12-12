"الليكود" الإسرائيلي ينتخب رئيسا جديدا في 26 ديسمبر

12 ديسمبر 2019 - 10:40 م

قرر حزب الليكود الإسرائيلي، الخميس، إجراء انتخابات داخلية، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لاختيار زعيم جديد للحزب الذي يرأسه حاليا رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وجاء قرار الحزب خلال اجتماع عقده مساء الخميس بتل أبيب بحسب موقع "واللا" المحلي.

وأفاد الموقع أن المتنافسين حتى الآن على قيادة الحزب هما نتنياهو وعضو الكنيست جدعون ساعر، متوقعاً أن ينضم آخرون للسباق.

وفي وقت سابق، طلب نتنياهو من عضو الكنيست ديفيد بيتان عدم تقديم مبادرة لرئاسة الليكود تدعو إلى إلغاء الانتخابات التمهيدية.

وقالت حملة نتنياهو الخاصة بالانتخابات التمهيدية في بيان إن "الليكود حركة ديمقراطية وسيقرر أعضاؤها من يتزعمها ويثق رئيس الحكومة نتنياهو بالفوز بثقتهم الجارفة".

وستكون هذه الانتخابات التمهيدية الأولى لليكود منذ نهاية 2014، التي فاز فيها نتنياهو آنذاك على منافسه داني دانون بأغلبية كبيرة.

ويواجه نتنياهو تصاعدا في أصوات معارضيه في حزب الليكود بعد تقديم لائحة اتهام رسمية ضده تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في ثلاث قضايا فساد.

وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة مرتين بعد جولتي الانتخابات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين، يعزز إمكانية فشله مجددا في المهمة بعد انتخابات الكنيست المقبلة، حسبما يرى ساعر، الذي يقول إنه يريد الفوز بزعامة الليكود لتغيير هذا الواقع، كما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم".